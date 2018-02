PRF participa de operação conjunta em Vilhena e região

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) participou no período compreendido entre os dias 1º e 3 do corrente mês, de uma operação integrada organizada pela Secretaria de Defesa e Cidadania (SESDEC), que envolveu também as Polícias Militar e Civil de Rondônia, bem como a Receita Federal.

Apesar do breve período em que foi desempenhada, os 210 envolvidos na operação obtiveram números bastante expressivos e gratificantes, como, por exemplo, 21 indivíduos presos, 4 veículos recuperados, 3 armas de fogo, 78 munições e 16 quilos de cocaína apreendidos.

A operação “Fronteira Mais Segura”, que se deu na região do Cone Sul do Estado de Rondônia, foi desenvolvida ao longo das BRs 364, 425 e 435, tendo o efetivo utilizado, como ponto de apoio para realização de consultas e abordagens, duas Unidades Operacionais (UOPs) da PRF, sendo uma delas situada em Vilhena/RO e a outra nas proximidades do entroncamento que dá acesso a Colorado do Oeste/RO.

Texto: Assessoria

Fotos: PRF