Rosangela Donadon participa de solenidade no estádio Portal da Amazônia

A inauguração da obra realizada em todo o Estádio Municipal Arnaldo Lopes Martins aconteceu na manhã deste último sábado, 03 de fevereiro, em Vilhena. A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) esteve presente na solenidade com demais autoridades do município.

O estádio “Portal da Amazônia” recebeu total manutenção, pinturas novas, ajustes no gramado, iluminação, enfim vários itens que deixaram o espaço preparado para receber as atividades de 2018.

Organizado pela equipe da secretaria municipal de esportes, estando à frente o secretário Natal Jacob e adjunto Manoel Ayres o evento contou com a presença da prefeita Rosani Donadon, seu esposo ex-prefeito Melki Donadon, vereadores, secretários e representantes dos três times vilhenenses de futebol.

Na oportunidade, a deputada falou sobre suas ações no Cone Sul e destacou a destinação de uma emenda no valor de R$ 300 mil reais para aquisição de um ônibus rodoviário que será destinado para atender a secretaria de esportes do município de Vilhena. Além do ônibus que estará disponível para a locomoção de atletas em eventos esportivos, Rosangela Donadon também destinou uma emenda no valor de R$ 51 mil reais para aquisição de materiais e demais itens esportivos.

O secretário de esportes agradeceu o total apoio da parlamentar e ressaltou que as duas emendas serão de muito valor para o progresso e fortalecimento do esporte em geral no município.

Autor e fotos: Assessoria