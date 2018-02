Senador Raupp participa de inaugurações de postos da Jucer

Oito municípios de Rondônia agora terão facilidades na abertura de empresas

Novos postos de atendimento da Junta Comercial de Rondônia-Jucer foram inaugurados em diferentes municípios do interior de Rondônia durante o último final de semana. O senador Valdir Raupp, sempre presente nos acontecimentos importantes do Estado marcou presença.

Empreendedores do Vale do Anari, Theobroma , Vale do Paraíso, São Francisco do Guaporé, Alto Alegre dos Parecis, Ouro Preto do Oeste, Espigão do Oeste e Pimenta Bueno poderão procurar os postos de atendimento nas referentes prefeituras. O objetivo é simplificar a abertura de novas empresas e o acompanhamento dos serviços prestados pela Jucer.

Para o senador Valdir Raupp (PMDB-RO), a iniciativa é importante para desburocratizar e facilitar a vida dos empreendedores rondonienses.

“A economia brasileira já demonstra sinais de recuperação com índices positivos. Nosso trabalho agora é criar mecanismos e ferramentas que fortaleçam esse crescimento, e a Jucer, através do Empresa Fácil, traz maior agilidade ao empreendedores”, comentou Raupp.

De acordo com Vladimir Oliani, presidente da Jucer, o atendimento foi possível, através do Termo de Cooperação entre as prefeituras e a instituição.

“A Jucer é a primeira colocada no ranking nacional, mas era preciso aproximar a instituição dos empresários e da população. Por isso tivemos a iniciativa de pactuar esse Termo de Cooperação , facilitando o atendimento no Interior”, declarou Vladimir.

“É uma medida que contempla o trabalho e os esforços do governo de Rondônia em buscar o melhor caminho para o crescimento do nosso Estado, que já é referência no atendimento desses serviços”, afirmou o vice-governador Daniel Pereira (PSB).

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação