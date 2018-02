VEC goleia em amistoso contra selecionado local

O Vilhena Esporte Clube (VEC) entrou em campo na manhã de domingo, 04, para enfrentar a seleção amadora do município. A partida amistosa fez parte de um acordo com os diretores dos outros clubes (Barcelona e Vilhenense) que fariam jogos amistosos após a solenidade de entrega das obras de reforma e manutenção do estádio Portal da Amazônia, que ocorreu ainda na manhã de sábado, 03.

Apesar da equipe adversária não ter exigido muito dos jogadores do VEC, o técnico Flávio Luiz considerou positivo o desempenho dos seus atletas. “Estamos há pouco mais de mês com essa nova equipe do VEC e a performance dos jogadores no gramado me agradou. Foi proveitoso e gostei muito pelo pouco período de trabalho com a equipe”, comentou.

O jogo terminou com o placar favorável ao VEC: 04 x 01. O time começou jogando com Railson, Andrei, Marinho, Túlio, Guilherme, Pereira, Alemão, Robinho, Pacheco, Igor e Thiago. Durante a partida, o técnico fez mudanças e entrou em campo Lucas, substituindo Guilherme, Baiano no lugar do Alemão, e Castor cobriu a saída do Igor. “A expectativa para a estreia é muito grande e vamos enfrentar o Real Ariquemes, dia 11, na casa deles.

O Real é uma equipe que já está formada há mais de dois meses e já trabalha atuou recentemente pela Copa do Brasil e está focada também para a Copa Verde. Mas, estamos otimista, pois o processo evolutivo do VEC em campo foi muito bom, mesmo tendo sido apenas um amistoso no domingo. Nossa meta é pontuar na casa do adversário e estamos consciente que não vai ser uma tarefa fácil”, reforçou Flávio Luiz.

Amistosos cancelados – Diferente do VEC, as equipes do Barcelona e do Vilhenense não realizaram seus amistosos de acordo com o que foi combinado com a Semec após a liberação do estádio Portal da Amazônia, numa reunião realizada no dia 11 de janeiro e com a presença do secretário Natal Jacob.

Na reunião ficou definido que no dia 03 de fevereiro, após a solenidade o gramado do Portal da Amazônia estaria à disposição dos clubes e que fariam seus amistosos seguindo a seguinte programação para seus respectivos amistosos: Barcelona no sábado (03 de fevereiro), e no domingo, dia 04, pela manhã o VEC e a tarde o Vilhenense. Contudo não foi o que ocorreu.

Dos três, apenas o VEC cumpriu o acordo mesmo com as dificuldades que vem enfrentando para fechar o plantel. O Barcelona cancelou o amistoso que faria no sábado e o Vilhenense chegou a comparecer ao estádio, mas a diretoria decidiu suspender. É que na arquibancada estava o técnico do Ji-Paraná, Thiago Batizoco, e a presença dele causou desconforto aos diretores que preferiu orientar o técnico a fazer apenas exercícios táticos com os jogadores.

Os torcedores dos dois clubes chegaram a comparecer no Portal da Amazônia e foram surpreendidos com a decisão dos diretores do Barcelona e do Vilhenense. Alguns demonstraram insatisfação e prometeram ir às redes sociais criticar a falta de amistosos dos seus clubes no estádio.

Texto: Assessoria

Fotos: VEC com apoio de Reginaldo Miranda