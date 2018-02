Vitor Paniagua morre na UTI do HR de Vilhena

Morreu na tarde de hoje, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena, o jornalista Vitor Paniagua.

De acordo com o advogado Caetano Neto, na última quinta-feira, 1, Vitor Paniagua sofreu uma queda dentro do banheiro de casa em Pimenteiras.

Na sexta-feira, 2, ele estava sentido fortes dores e veio para Vilhena, sendo internado e diagnosticado com hemorragia.

Porém, por volta das 17h10 desta segunda-feira, 5, não resistiu e morreu.

Vitor era jornalista pioneiro em Vilhena, atuou praticamente em todos os meios de comunicação do município e assessorou diversos políticos. Atualmente estava trabalhando e morando em Pimenteiras do Oeste.

O corpo do jornalista será velado a partir das 20 horas na Capela Mortuária. O sepultamento está marcado para as 17 horas desta terça-feira, 6, no cemitério Cristo Rei, em Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução/Internet