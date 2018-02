BR-364: carreta e moto se envolvem em acidente; mulher está em estado grave

Acidente envolvendo uma carreta bitrem e uma moto Honda Drem de cor vermelha aconteceu por volta das 07h05 desta terça-feira, 6, na BR-364, entrada de acesso ao posto Bodanese, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da moto saiu da via de acesso do Posto Catarinense e acessou a rodovia, trafegou um pouco na mão de direção e entrou a esquerda sentido posto Bodanese, neste momento foi atingida pela carreta que também seguia no mesmo sentido e acessava a entrada do posto.

No impacto, a vítima, de aproximadamente 65 anos, acabou caindo embaixo da carreta e sofrendo afundamento de crânio e laceração da mão direita, no entanto, foi socorrida com vida e lúcida, por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro do Hospital Regional.

Um vizinho da mulher esteve no local do acidente e relatou que a mesma voltava para casa após ter deixado a neta na escola.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia