Carreta do Hospital de Câncer de Barretos estará realizando exames em Cerejeiras

No mês de março a carreta do Hospital de Câncer de Barretos estará no município de Cerejeiras para fazer exames de mamografia em mulheres de 40 a 69 anos, que não estejam grávidas ou amamentando, não tenham feito o exame nos últimos seis meses e que não foram diagnosticadas por nenhum tipo de câncer.

Para realização dos exames os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município estarão passando nas residências para cadastrar as mulheres interessadas.

Para fazer o agendamento, as mulheres deverão providenciar xerox do RG, CPF, cartão do SUS atualizado e comprovante de endereço. Cabe destacar que toda a documentação deverá estar em uma mesma folha frente e verso.

E para as mulheres que estiverem na faixa etária e não receberem a visita dos agentes de saúde até o dia 16 de fevereiro, deverão procurar por Kelli, enfermeira do posto de saúde Humberto Muniz Barbosa para fazer o agendamento do exame.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução