Corpo de jornalista Vitor Paniagua foi sepultado na tarde desta terça

Foi sepultado na tarde desta terça-feira, 06, no Cemitério Cristo Rei, em Vilhena, o corpo do jornalista Vitor Paniagua, de 55 anos.

Vitor foi internado no domingo no Hospital Regional de Vilhena (HRV) depois de ter sofrido uma queda no banheiro de sua residência e estar com hemorragia, tendo que ser encaminhado para a Unidade Terapia Intensiva (UTI). Devido a seu estado de saúde, o mesmo não resistiu vindo a óbito na tarde de segunda-feira, 5.

Vitor era jornalista pioneiro em Vilhena e atuou quase em todos os meios de comunicação do município. Atualmente estava morando em Pimenteiras do Oeste e era assessor do deputado estadual Luizinho Goebel (PV).

Antes do enterro, familiares e amigos fizeram preces em homenagem ao jornalista. O corpo de Vitor foi enterrado sob aplausos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia