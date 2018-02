Em visita ao Extra, vereadores falam do fim do recesso e a volta ao trabalho legislativo

Acontece na noite desta terça-feira, 06, a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Vilhena no segundo ano da atual legislatura.

A reunião será realizada no auditório da Prefeitura Municipal em virtude da reconstrução do prédio do Poder Legislativo, no horário formal (19hs30m).

Para convidar a população a participar deste início de ano legislativo, os vereadores Wilson Tabalipa, Samir Ali, Ronildo Macedo e França Silva estiveram na redação do Extra de Rondônia.

Na sessão, além dos projetos em pauta, também será realizada a eleição para a composição das comissões permanentes da Casa de Leis.

Os quatro parlamentares estão com bastante disposição para trabalhar após o período de recesso. “Na verdade não deixamos de atuar com frequência ao longo deste período, uma vez que foram realizadas várias sessões extraordinárias para apreciação de projetos apresentados pelo Executivo para aprovação urgente. O Município não pode ficar parado por causa do recesso, e não nos furtamos a exercer nossa obrigação”, destacou Samir Ali na ocasião.

Por sua vez Ronildo Macedo comentou que as sessões foram transferidas para o período noturno a fim de permitir mais acessibilidade aos contribuintes e cidadãos, oportunizando a participação popular no acompanhamento dos trabalhos legislativos.

Tabalipa ressaltou que o auditório da Prefeitura foi reformado e está perfeitamente apto a receber os parlamentares e a comunidade neste período em que a sede do Legislativo está sendo reconstruída, por isso o trabalho da Câmara seguirá normal. França Silva afirmou que a pauta contará com projetos de leis e moções para deliberação, e a sessão será tranquila, posto que o trabalho dos vereadores nas extraordinários permitiu que a pauta não ficasse sobrecarregada.

Em uníssimo os quatro vereadores convidaram a população a prestigiar esta largada do segundo ano do atual mandato, tendo participação plena na vida política vilhenense.

COMISSÕES:

A reportagem do Extra de Rondônia apurou que a composição das quatro comissões permanentes do Poder Legislativo vilhenense deverá ser a seguinte:

Constituição e Justiça:

Presidente – Ronildo Macedo

Secretário – Samir Ali

Membro – Carlos Suchi

Finanças e Orçamento:

Presidente – França Silva

Secretário – Rafael Maziero

Membro – Wilson Tabalipa

Saúde, Educação e Assistência Social:

Presidente – Professora Valdete

Secretário – A definir

Membro – Leninha do Povo

Obras e Agricultura:

Presidente – Vera da Farmácia

Secretária – Leninha do Povo

Membro – Rogério Golfetto

