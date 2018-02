Homem convence mulher com problemas mentais a subir em sua bicicleta e desaparece com ela

O caso foi registrado pela mãe da vítima Miriã Marques Françoa, de 18 anos, por volta das 12h40 desta terça-feira, 06, na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena.

Segundo a mãe da vítima, sua filha, que sofre de problemas mentais foi até um mercado localizado no Bairro Cristo Rei por volta das 10h00 e antes que chegasse a este, foi abordado por um homem pardo, em uma bicicleta de cor vermelha, que após conversar com a jovem por alguns minutos, a convenceu a subir na garupa do veículo.

A ação do homem foi flagrada por um circuito de segurança que mostrou que ambos se deslocaram sentido o Bairro Cristo Rei e deste então a vítima não foi mais vista pela família

Miriã estava em companhia de um cachorro, que retornou para casa sozinho.

Se alguém tiver alguma informação que leve ao paradeiro da vítima ou do suspeito, pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação