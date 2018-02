Jovem com necessidades especiais levada por ciclista é encontrada pela PC; um suspeito foi preso

O caso foi registrado pela mãe da vítima Miriã Marques Françoa, de 18 anos, por volta das 12h40 desta terça-feira, 06, na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena.

Segundo a mãe da vítima, sua filha, que sofre de problemas mentais foi até um mercado localizado no Bairro Cristo Rei por volta das 10h00 e antes que chegasse a este, foi abordado por um homem pardo, em uma bicicleta de cor vermelha, que após conversar com a jovem por alguns minutos, a convenceu a subir na garupa do veículo.

Contudo, após o registro da ocorrência, agentes da Polícia Civil (PC) saíram a campo e no final da tarde localizaram a jovem. Ela foi levada para a delegacia e depois para o Hospital Regional para passar por exames.

Segundo informações, o homem que conduzia a bicicleta na imagem, apenas deu uma carona para a jovem a levando até uma residência informada pela mesma.

No referido imóvel onde Miriã foi deixada pelo ciclista, um homem de aproximadamente 23 anos foi preso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação