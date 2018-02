Moradores denunciam acúmulo de lixo eletrônico fora do ponto de coleta

Na manhã desta terça-feira, 06, a reportagem do Extra de Rondônia se deslocou até Avenida Vitória Régia, Bairro Jardim Primavera, em Vilhena para verificar a denúncia dos moradores de que algumas pessoas estariam jogando o lixo eletrônico fora do ponto de coleta.

Chegando ao local, foi constatado que o lixo estaria sendo deixado avulso, o que acaba contribuindo para o acúmulo de sujeira e água parada, favorecendo assim a reprodução do mosquito da dengue, além da contaminação do solo e da atmosfera com gases poluentes.

Em conversa com uma moradora, a mesma relatou que o fato vem ocorrendo desde o inicio do ano e nenhuma providência foi tomada.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia