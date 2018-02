Motociclista trafega na contramão e colide com outro no Jardim Eldorado

O acidente ocorreu por volta da 20h30 desta terça-feira, 06, em frente ao Hotel Luiz Eduardo Rover, na Avenida Celso Mazutti, no Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo o condutor de uma motocicleta CG Titan, que conversou com a reportagem do site, ele reside a poucas semanas na cidade e não tinha conhecimento da recente proibição do tráfego sentido Cuiabá pela via.

Ainda segundo o jovem, poucos instantes após acessar a contramão da avenida, colidiu contra uma motoneta Honda Biz, cujo condutor seguia no sentido permitido.

O jovem não chegou a cair, haja vista que, tentou desviar e acabou tendo apenas o braço esquerdo atingido por um dos retrovisores da motoneta, porém, o condutor da mesma foi ao solo e sofreu uma luxação em uma das mãos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu o ferido até o Hospital Regional e a Polícia Militar de Trânsito (Ptran) registrou o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia