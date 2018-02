Refletores do Portal da Amazônia passam por serviços de manutenção

O estádio Portal da Amazônia, mais uma vez, será um dos principais palcos para a realização dos jogos do Campeonato Rondoniense de Futebol. A abertura da competição deste ano está marcada para o dia 10 e jogarão no estádio, a partir das 19 horas, Barcelona e Rondoniense.

Durante todo o mês de janeiro, o estádio passou por reformas e manutenções sob a responsabilidade da secretaria de Esportes e Cultura (Semec). Os trabalhos foram executados por uma equipe própria da Semec e que nos últimos dias intensificou os serviços. Foram feitas manutenções e pinturas nas arquibancadas, vestiários, cabines da imprensa, gramado, muros externo e gramado. A última manutenção aconteceu antes do início do campeonato em 2017. Mas, segundo servidores da Semec, o estádio continuou recebendo, ao longo do ano, pequenas manutenções e conservado para competições amadoras.

Na manhã desta terça-feira, 06, os serviços foram centralizados na recuperação dos refletores das quatro torres. O trabalho teve o apoio da secretaria de Obras que disponibilizou funcionários e o caminhão cesto aéreo.

Foram substituídos, em seis pontos das torres, 10 lâmpadas e seis reatores. “Os materiais foram adquiridos com recursos próprios da prefeitura para no dia da abertura do campeonato a iluminação possa estar em perfeitas condições para receber as equipes e os torcedores que, com certeza, devem comparecer em grande número para prestigiar o jogo do Barcelona contra o Rondoniense”, destacou o secretário Natal Jacob.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação