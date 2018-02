Semec realizará congresso técnico para o Intersecretarias 2018

O Campeonato Intersecretarias de Futebol Society deste ano já começou a ser organizado pela secretaria de Esportes e Cultura (Semec) de Vilhena.

No próximo dia 19, será realizado nas dependências do ginásio Jorge Teixeira, a partir das 19h00, o congresso técnico com os representantes das equipes inscritas para a competição.

Este ano, as equipes deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 120,00. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na Semec (sala anexa ao ginásio Jorge Teixeira) das 07h00 as 13h00 e das 15h00 até as 17h00.

Em 2017, oito equipes se inscreveram (Obras A, Obras B, Semtran, Saae, Hospital Regional, Semec, Semad/Semed e Câmara de Vereadores. O campeonato do ano passado foi conquistado pela equipe da Semec, o Saae ficou em segundo lugar e a Câmara de Vereadores em terceira posição.

A expectativa é que, para a competição deste ano, o número de equipes inscritas seja maior que a de 2017.

“Já estamos intensificando os preparativos para o nosso Intersecretarias e acreditamos que vamos ter um número maior de representação. O nosso objetivo, com esta competição, é reunir os amigos servidores da prefeitura, câmara e autarquias em momentos de lazer e confraternização em horários fora do expediente de trabalho, e em disputas sadias e amigáveis”, ressaltou o secretário da Semec, Natal Jacob.

Texto: Assessoria

Fotos: Arquivo/Semec