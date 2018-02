Veja quem marcou presença na segunda rodada da 30ª edição do “Barrão 2018”

Aconteceu no último domingo, 04, mais uma rodada da 30ª edição do campeonato de futebol amador “Barrão 2018” realizada no município de Colorado do Oeste.

A competição contou com a disputa de 24 equipes. Várias pessoas prestigiaram o evento. O Extra de Rondônia marcou presença e clicou os melhores momentos.

Veja o resultado da segunda rodada dos jogos:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia