VILHENA: SolloAgro promove curso de especialização em manejo de solo

O Departamento de Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), por meio do programa “SolloAgro de Educação Continuada em Agricultura Sustentável” promoverá do dia, 23 de fevereiro de 2018 a 22 de fevereiro de 2020, o curso de especialização em manejo de solo em Vilhena.

O objetivo do curso, em caráter presencial, é fornecer aos pós-graduandos matriculados as informações necessárias para o manejo adequado do solo, além de promover intercâmbio de conhecimento entre profissionais ligados aos setores de pesquisa e produção agropecuária.

Coordenado pelo Prof. Dr. Luís Reynaldo F. Alleoni da ESALQ/USP, o curso conta com um corpo docente formado por professores da ESALQ/USP e especialistas convidados, e é direcionado a profissionais graduados em Engenharia Agronômica e também para outros profissionais de nível superior com atividades ligadas ao setor.

“O diferencial dos nossos cursos é a experiência de mais de 100 anos de pesquisas da ESALQ aplicada ao campo, em benefício do produtor e da produção agrícola”, destaca Alleoni.

Duração

O Curso de Especialização em Manejo de Solo tem duração de 2 anos, dividido em 4 módulos de diferentes especialidades, com 18 aulas às sextas-feiras das 16h às 22h (3 finais de semana a cada 4 meses), aos sábados das 8h às 12h e das 13h às 17h e aos domingos das 8h às 12h. Os encontros acontecerão na Sicoob de Vilhena.

Inscrições

Informações sobre as inscrições, investimento e detalhes do programa do curso de especialização em manejo do solo estão disponíveis no site www.solloagro.com.br ou pelo e-mail cursos@solloagro.com.br.

Texto: Assessoria

Fotos: Ilustrativa/ Divulgação