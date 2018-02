Vilhenense inicia semana de estreia para o estadual

Clube estreia no próximo sábado jogando contra o Ji-Paraná

O elenco do Vilhenense Esportivo Clube iniciou nesta segunda-feira, 05 de fevereiro, a preparação definitiva para a estreia no Campeonato Estadual de Futebol Profissional de Rondônia.

O clube que disputará pela primeira vez o certame estadual fez forte preparação desde o final do ano passado. O elenco montado por jogadores vindo da região sul e sudeste do país, passou um breve período no estado do Paraná, mais precisamente na cidade de Verê, onde fez bons amistosos e se juntou por definitivo no início do ano, no Centro de Treinamento Vilhenense Esportivo Clube, onde serve também de alojamento para os atletas.

Com o time praticamente montado, o treinador Rafael comandou o time no último amistoso diante do Juventude (Cacoal) onde a equipe Leão do Portal goleou por 4 x 1.

Agora, na semana de estreia no estadual, o time continua sua rotina de treinamentos no CT e terá um coletivo no Estádio Portal da Amazônia durante a semana.

“As vitórias se fazem dia a dia. Vamos manter o que já estamos fazendo, claro, ajustando uma coisa aqui outra ali, mas a ideia é dar sequência ao que temos feito ao longo do tempo. O time está bem fisicamente e taticamente. Estamos prontos para a estreia no sábado”, disse o treinador Rafael.

Na sexta-feira, 09, a diretoria e o elenco viajam para a cidade de Ji-Paraná, onde o clube debutará no Estadual diante do local. A partida está marcada para às 19h00 do sábado, 10 de fevereiro, no estádio Biancão.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria