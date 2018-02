Acidente entre motocicletas deixa mulher com fratura grave

O acidente ocorreu no início da manhã desta quarta-feira, 07, na BR-364, perímetro urbano de Vilhena, em frente ao Posto Bodanese.

Segundo relatos do condutor de uma motocicleta Honda CB 300, que falou com a reportagem do site, desde as proximidades do Balneário Piracolino, ele avistou a condutora de uma Honda Titan e seguiram um no campo de visão do outro até a entrada da cidade.

Em dado momento do percurso, o homem, de 34 anos, ultrapassou a motociclista e seguiu, porém, quando chegou no local onde se deram os fatos, seu veículo foi atingido por traz pela motocicleta conduzida pela mulher, de cerca de 40 anos.

O motociclista, que sofreu um corte na testa e várias escoriações pelo corpo, não soube precisar se a mulher teve a intenção de acessar a via sentido Bairro Bodanese ou apenas ultrapassá-lo usando a mesma faixa, haja vista que, ele seguia lateralmente a uma carreta.

A mulher que sofreu diversas escoriações e uma fratura exposta, juntamente com laceração na região do tornozelo direito, estava consciente e foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Uma guarnição da Polícia Militar de Corumbiara, que chegava à cidade para realizar reparos na viatura, realizou a segurança do local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia