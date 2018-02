Clubes vilhenenses se preparam para disputar o Campeonato Rondoniense 2018

Falta pouco para o início do Campeonato Rondoniense 2018. As equipes entram em campo neste sábado,10, para dar o primeiro passo rumo ao título. Ao todos oito clubes, com representantes, de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Guajará-Mirim e Vilhena.

A cidade Portal da Amazônia terá pela primeira vez três equipes no campeonato da elite do futebol profissional. O pentacampeão Vilhena Esporte Clube (VEC), Barcelona, vice-campeão 2017 e o caçula, Vilhenense Esportivo Clube.

O Lobo Cerrado (VEC) que tenta se reerguer após uma serie crises conturbadas, estreia no estadual sob o comando do técnico Flávio Luiz fora de casa contra o atual campeão, o Real Ariquemes, no domingo, 11, às 17h00, no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

Já o Índio do Norte (Barcelona) joga em casa no sábado, 10, as 17h00, no estádio Portal da Amazônia contra a equipe do Rondoniense. O clube comandado pelo técnico Alex Oliveira terá o desafio de buscar o título.

O vilhenense debuta diante o forte Ji-Paraná, no sábado, 10, às 19h00, no estádio José Bianco, em Ji-Paraná. Com sede de estrear no rondoniense, o Leão do Portal precisa fazer uma boa campanha para estar entre as quatro melhores equipes que disputarão título de campeão.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia