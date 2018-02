COLORADO: Prefeitura ainda não pagou mês de janeiro a servidores

A redação do Extra de Rondônia recebeu informação que os servidores do município de Colorado do Oeste ainda não receberam o pagamento do mês de janeiro.

De acordo com declaração do Secretário da Fazenda Mauro Nomerg, o pagamento será depositado na conta dos servidores na próxima sexta-feira, 9.

Nos últimos meses o município vem enfrentado sérios problemas financeiros, recaindo diretamente sobre a folha de pagamento dos funcionários públicos.

A reportagem não conseguiu contato com Mauro para falar sobre o assunto. Com isso, caso o secretário queira se pronunciar o Site deixa espaço aberto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia