Deputada entrega grade aradora à SEMAGRI de Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon (MDB) recebeu nesta última terça-feira, 06 de fevereiro, mais um equipamento que fará parte da Patrulha Mecanizada destinada a Secretaria municipal de agricultura- SEMAGRI do município de Vilhena.

Os maquinários fazem parte da emenda individual da parlamentar, no valor de R$ 1.400,000,00 destinados para estruturar a pasta de agricultura. O município já recebeu uma PC, um trator, a grade aradora e nos próximos dias deverão chegar os demais maquinários e implementos que fazem parte do pacote.

Juntamente com o secretário municipal de agricultura, Rogério Henrique, a deputada acertou os últimos detalhes para a solenidade que acontecerá no dia 17 de fevereiro, para entrega oficial dos maquinários. A solenidade contará com a presença do Governador Confúcio Moura (MDB), Senador Valdir Raupp (MDB) e Presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (MDB).

Rosangela vem investindo em todas as áreas do Cone Sul do Estado. Vêm apresentando frequentemente as emendas destinadas e concretizadas. A patrulha mecanizada é mais um exemplo de preocupação com as famílias rurais. “Fortalecer a estrutura da pasta é a garantia de serviços de qualidade ofertados aos produtores rurais. A família do campo precisa de incentivo e motivação para dar continuidade às ações que fortalecem a estrutura familiar e a renda de cada produtor”, disse a deputada.

Fonte: Assessoria