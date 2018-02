Governador inaugura quadra poliesportiva em Cerejeiras e confirma pré-candidatura ao senado

Na tarde desta quarta-feira, 7, o governador de Rondônia Confúcio Aires Moura (MDB), inaugurou uma quadra poliesportiva na Escola Estadual de Ensino Fundamental Floriano, no município de Cerejeiras.

A solenidade aconteceu às 15 horas com presença de diversas autoridades políticas da região, servidores públicos e comunidade em geral.

Na ocasião, Confúcio confirmou ao Extra de Rondônia, que vai se desligar do cargo no dia 5 de abril, para se dedicar a pré-candidatura ao senado. Além disso, declarou que se for eleito o mandato não será dele e sim do povo de Rondônia.

O governador disse que vai deixar o Estado saneado e em boas mãos. Elogiou a postura do vice-governador Daniel Pereira (PSB) e disse que confia plenamente em seu vice que a partir de abril tomará posse como governador e conduzirá Rondônia por nove meses com responsabilidade e dedicação.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia