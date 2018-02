Mãe pede ajuda para custear passagens e voltar ao Maranhão para cuidar do filho em tratamento

Na manhã desta quarta-feira, 07, Kele da Silva de 35 anos entrou em contato com a equipe do Extra de Rondônia via telefone para pedir ajuda, pois precisa retornar urgentemente para o Maranhão e acompanhar o filho que está com problemas psicológicos.

Kele contou que tem quatro filhos, o mais velho de 18 anos, Jeferson Caiqui Silva, havia retornado para a cidade natal em busca de emprego. O mesmo trabalhou por um tempo com um tio, mas havia tido um surto psicótico, o que acabou causando sua internação em uma clinica psiquiátrica.

Após o ocorrido a família foi avisada e o marido de Kele foi acompanhar o filho. Mas devido à necessidade de estar junto ao jovem durante o tratamento e ter que trabalhar para manter a família, a mesma precisa voltar para o Maranhão para ajudar o marido.

Atualmente a mãe de família está desempregada e reside no município de Cerejeiras, na Rua Alagoas, bairro Eldorado, nº 823 e está precisando de ajuda para comprar as passagens, pois o custo é bem alto já que ficou com os três filhos.

Caso alguém queira ajudar Kele basta entrar em contato através do telefone 9 8108-4349.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Álbum de família