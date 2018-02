PC apreende arma de fogo, veículo usado em roubos e recupera betoneiras furtadas em Vilhena

O caso foi registrado por volta das 12h00 desta quarta-feira, 07, por uma guarnição da Polícia Civil, que ao investigar o furto de uma betoneira, acabou recuperando mais quatro, apreendeu uma arma de fogo e um veículo.

Como a vítima do furto da referida betoneira afirmou ter conhecimento da localização da mesma, a equipe se deslocou até o endereço informado pelo proprietário, onde fizeram contato com um jovem de 29 anos, que estava em posse do equipamento, porém, alegou ter comprado de de um homem conhecido apenas como “Mazinho”.

O jovem levou os policiais até uma residência localizada no Bairro Jardim primavera, onde segundo ele, teria comprado o equipamento, e lá, além do suspeito, foram localizadas mais quatro betoneiras.

Ao ser questionado sobre a origem dos objetos, “Mazinho” disse que as tinha para venda e que no interior da residência havia uma espingarda de propriedade de outro agente que também estava no imóvel e que a princípio, forneceu um nome falso para os policiais.

Dentro da casa foram localizadas a arma e uma carteira contendo os documentos do segundo suspeito, que alegou ter mentido, porque tinha conhecimento que havia um mandado de prisão em seu desfavor, aberto pela comarca de Colorado, por estupro de vulnerável.

No interior da residência ainda foram encontrados uma motosserra da marca Still, sem o sabre e no quintal, uma Saveiro Trend, com placas NCY-8075 de Vilhena, pertencente a “Mazinho”, que foi reconhecido como o veículo envolvido em uma série de roubos praticados em Vilhena.

Em sua defesa, o proprietário do veículo, alegou que costuma emprestar o carro para seus funcionários.

Diante dos fatos, os suspeitos e todo o material apreendido, inclusive o veículo, foram conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro do flagrante.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia