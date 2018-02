Prevendo receber mais de 150 alunos, Creca abre período de (re)matrículas

A Secretaria de Assistência Social (Semas), através do Centro de Referência Especializado para Crianças e Adolescentes (Creca), abriu o período para (re)matriculas de alunos, em Vilhena.

O prazo já se iniciou e irá até o dia 14 de fevereiro. Para quem ainda não é aluno da Instituição, o prazo é nos dias 15 e 20 de fevereiro.

De acordo com a coordenadora do Creca, Elizete Rodrigues, a estimativa é de receber 150 alunos para este ano de 2018. “Durante o ano de 2017 trabalhamos com 120 alunos matriculados, e a expectativa é de que esse número aumente muito mais. A nossa prefeita Rosani Donadon tem investido em nossos adolescentes, oferecendo oportunidade para a mãe que trabalha, deixar o seu filho em lugar com preparo físico e profissional”, disse a coordenadora

A titular da pasta, Ivete Pires, destaca a importância dos retornos das atividades do Creca. “É muito bom ver programas de sucesso voltando a suas atividades. O Creca é um programa da Semas que oferece cursos para as crianças 7 a 13 anos. Oferecemos uma jornada continuada da criança, ou seja, ela sai da escola e em vez de ficar em casa ou na rua, ela vai desenvolver atividades supervisionadas, ajudando na formação de cada criança. Em breve, iremos reativar o Centro da Juventude, onde muitos jovens fizeram cursos, se profissionalizaram e foram inseridos na sociedade com capacitação”, destacou a secretária da Semas.

Os cursos oferecidos pelo Creca são: Futebol, Natação, Ballet, Artesanato e Reforço Escolar. Para realizar a matrícula, a criança deve estar acompanhada por uma pessoa responsável.

Para fazer a (re)matrícula é necessário apenas a declaração escolar. Já para os novos matriculados é preciso cópia dos documentos pessoais da mãe (RG, CPF, título de eleitor, número de identidade social – NIS), comprovante de residência, certidão de nascimento da criança, cartão do SUS e declaração escolar.

Texto e foto: Assessoria