Quinta-feira será marcada por fortes chuvas em todo o Estado

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), deve permanecer atuando, o céu de todo o Estado de Rondônia deve apresentar-se bastante instável nessa quinta-feira, 08.

Há previsão de que todo o centro-norte do Estado e Vale do Guaporé permaneça com o céu variando de nublado a encoberto. Nessas regiões poderá ocorrer fortes chuvas a qualquer hora do dia, inclusive na Capital Porto Velho.

Nas demais áreas do Estado o céu permanece nublado com chuvas que podem ocorrer em forma de pancadas seguidas de trovoadas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/ Divulgação