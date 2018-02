Vagas de empregos para esta quinta em Vilhena e região

Cozinheira

Cozinheira Carregador area cimento C/ exp. Curriculum/SINE

Enfermeira C/ exp. e Coren

Eletrecista C/ exp. em portão e cerca eletrica

Eletricista P/ Auto (M) C/ experiência

Eletricista P/ Caminhão C/ experiência

Guilhotineiro

Lavador de Veiculo C/ experiência

Instalador de Insulfilm C/ experiência

Impressão OFF SET

Mecânico de Suspensão C/ experiência

Mecânico Linha Leve C/ experiência

Mecânico C/ experiência em válvulas

Montador de moveis C/ CNH “ C”

Operador de Maquina Agricola C/ exp. em Colheitadeira

Pintor C/ exp. em Carpintaria

Tecnico Wireless

Técnico em Climatização

Torneiro Mecanico Industrial C/ exp. ( P/ Colorado )

Vendedor C/ exp. em peças eletricas

Portador com deficiencia/PCD

Professor Universitario C/ Pos Graduação

Psicóloga P/ RH C/ exp. P/ CHUPINGUAIA

Grupo Scheffer

Contrata

ELETRICISTA INDUSTRIAL – 01 VAGA – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento. Ter experiência com Eletrotécnica. Ter experiencia com Armazéns e Algodoeira.

MECÂNICO AGRICOLA – 01 VAGA – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento.

OPERADOR DE DISTRIBUIDOR A LANÇO – 02 VAGAS – Desejável que tenha experiência com Distribuidor Auto Propelido e trator acoplado a equipamento de distribuição ambos com sistema de Taxa Variável. Todos com ou sem piloto automático, para realizar preparo e cobertura de solo. Vaga sem alojamento.

