Vereadores realizam primeira sessão ordinária de 2018

Na noite da última terça-feira, 07, aconteceu no auditório municipal da prefeitura a primeira sessão ordinária do ano. Na ocasião estiveram presentes os 11 vereadores, alguns populares e a imprensa. Houve aprovação de oito projetos e duas indicações, além da votação para comissões permanentes.

Durante a sessão as comissões permanentes ficaram definidas da seguinte: forma Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), composta por Ronildo Macedo, Samir Ali e Carlos Suchi; Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) composta por França Silva, Rafael Maziero e Wilson Tabalipa; Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agricultura, Meio Ambiente e Terras (COSPAMAT) composta por Vera da farmácia, Valdete e Leninha do povo; Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte, Saúde e Assistência Social (CECTESAS) composta por Valdete, Leninha do povo e Rogério Golfeto.

Ainda na ocasião, houve uma moção de aplausos ao professor Manoel Ayres pelo trabalho desenvolvido com os jovens através de sua escolinha de futebol.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia