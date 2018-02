Daniel Pereira confirma ao Extra que assumirá o Estado e declara que tem candidatos a governo e ao senado

Na terça-feira, 06, em entrevista ao Extra de Rondônia o vice-governador Daniel Pereira (PSB) confirmou que irá assumir o governo do Estado de Rondônia.

De acordo com Daniel, já é de conhecimento de todos que o governador Confúcio Aires Moura (MDB) é pré-candidato ao senado federal. Porém, Confúcio tem até o dia 5 de abril, data limite para se afastar do cargo de governador.

Perguntado se está preparado para assumir o governo, Daniel enfatiza que se sente mais do que preparado para comandar o Estado, tem exata noção dos problemas que existem e dos que poderão vir no decorrer. Além disso, não está assumindo sozinho, tem uma grande equipe que já está trabalhando ao longo dos últimos sete anos, alguns dos colaboradores desde o primeiro mandato de Confúcio, outros mais recentes, mas todos muito bem preparados para os cargos que ocupam.

Pereira ressalta que quanto a mudanças no secretariado, algumas ocorrerão naturalmente, em decorrência de afastamento para campanha eleitoral. Sendo que 80% do secretariado o bom senso manda não mexer principalmente naquelas áreas mais sensíveis de obter resultado em curto prazo. No mais será verificado caso a caso e dar o tratamento adequado.

O vice-governador nega que tenha discutido com seu partido ou partidos aliados a intenção de disputar as eleições em 2018.

Daniel é coerente e defende a continuidade do modelo de governo que está sendo implantado no Estado. No projeto em andamento tem dois pré-candidatos ao governo que são o deputado Maurão de Carvalho (MDB) e o senador Acir Gurgaz (PDT), sendo que o PSB tem um compromisso político com o senador Acir Gurgacz, e a tendência é cumprir o compromisso assumido.

Sobre a questão de rumores de ter sido convidado para assumir uma vaga no tribunal de contas, é apenas boatos. Entretanto, se fosse convidado para fazer parte do tribunal de contas, aceitaria, pois enfatiza que “é um sonho de consumo de qualquer pessoa, até porque diz que é melhor ir pro tribunal de contas do que pro céu, porque pro céu tem que morrer e pro tribunal vai vivo”. Daniel afirma que nunca foi objetivo chegar ao tribunal de contas. Porém, por circunstancia política vai assumir o governo.

O primeiro ato, segundo Daniel, no dia 5 de abril será tomar posse e deixar de ser vice para ser governador. Sendo que já tem programado várias ações que serão colocadas em práticas no primeiro dia de governo, não sabendo dizer qual será a primeira, mas pode garantir que serão várias ações de relevância na questão operacional.

Para finalizar a entrevista, Daniel Pereira afirma que seu partido vai caminhar com o pré-candidato ao governo Acir Gurgacz e apoiar para o senado os pré-candidatos Jesualdo Pires Pereira Junior (PSB), atual prefeito de Ji-Paraná e o governador Confúcio Aires Moura (MDB).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia