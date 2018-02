Homem é conduzido ao hospital com suspeita de fratura na perna após se envolver em acidente

O acidente ocorreu no início da manhã desta quinta-feira, 08, no entroncamento da Avenida Antônio Quintino Gomes com a BR-174, esquina do Posto Simarelli, em Vilhena.

Segundo relatos da vítima que conduzia uma motocicleta Honda CG Tintan, ela seguia pela BR, sentido Juína, quando foi atingida por um veículo Gol, cujo condutor seguia pela Avenida Antônio Quintino Gomes e acessou repentinamente a BR.

O motociclista que foi arremessado com o veículo no canteiro lateral da via, sofreu um ferimento na perna direita com suspeita de fratura, devido a mesma ter sido prensada entre a motocicleta e o carro que teve a placa dianteira arrancada.

O homem de cerca de 45 anos, que se queixava de fortes dores no local da lesão, foi conduzido até pronto-socorro do Hospital Regional por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia