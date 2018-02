Homens armados assaltam comércio e roubam moto no centro de Cerejeiras

Na tarde desta quinta-feira, 08, dois homens armados praticaram uma série de roubos no centro de Cerejeiras.

De acordo com as informações, no primeiro assalto foi levada uma motoneta Honda Biz, de cor vermelha, placa NDA- 7705/Cerejeiras que pertence a uma professora da cidade. Após algum tempo, a dupla invadiu uma loja de presentes levando alguns objetos do local.

Segundo a guarnição que atendeu as ocorrências, há a suspeitas de que os dois roubos tenham sido praticados pelos mesmos agentes, embora tenham ocorrido em locais e horários distintos. Mas pelas características relatadas pelas vitimas os indícios apontam para os mesmos infratores.

As câmeras de segurança da loja de presentes registraram a ação dos assaltantes. As imagens foram disponibilizadas pela empresa para a Polícia Civil, que deverá investigar o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução de redes sociais