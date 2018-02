Jovem é capturado pela Força Tática após assaltar padaria e confessa mais crimes

O jovem, de 22 anos, foi preso no fim da tarde desta quinta-feira, 08, após assaltar a padaria Pão Caseiro, localizada na Avenida Presidente Nasser, no Jardim da Oliveiras, em Vilhena.

Quando uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar chegou ao local do crime, foram informados que o suspeito, que roubou pouco mais de R$120,00 do caixa armado com uma faca, havia fugido em uma bicicleta, porém, os militares foram informados por testemunhas, que o mesmo havia abandonado o veículo em uma rua próxima e pulado muros de várias residências.

Durante diligências com o apoio de outras guarnições, o infrator foi localizado, porém, tinha dispensado durante a fuga, o dinheiro roubado e a faca usada no crime, que foram localizados pelos policiais.

O jovem que acabou confessando o crime, afirmou já ter praticado outros roubos na cidade usando dos mesmos métodos, sendo dois destes, na Saltenharia Guajará, localizada na Avenida 1705 e em uma sorveteria localizada na Avenida Melvin Jones.

Os demais roubos, o agente afirmou nao lembrar devido estar “chapado” quando os cometeu.

Diante dos fatos, o agente recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi flagranteado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia