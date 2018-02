Jovem perde o controle de veículo e bate em poste no Bela Vista

O acidente ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira, 08 na Avenida 11, próximo ao cruzamento com a 36, no Bela Vista, em Vilhena.

Segundo relatos do condutor de uma saveiro, que seguia pela Avenida 36, sentido Cuiabá, quando tentou acessar a Avenida 11 ele acabou perdendo o controle do veículo e se chocando contra um poste de alta tensão, que partiu em dois pedaços ficando a parte superior suspensa apenas pela fiação.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar realizou a segurança do local para a realização da Perícia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia