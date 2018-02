Obra solicitada por deputado Luizinho Goebel é inaugurada em Cerejeiras

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) esteve prestigiando nesta quarta-feira (07/02) no município de Cerejeiras, no Cone Sul do estado, a inauguração de uma quadra poliesportiva coberta, na escola Floria Peixoto. A construção foi assegurada pelo Governo de Estado, através de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O deputado Luizinho, acompanhado do governador Confúcio Moura (MDB), do secretário estadual de Educação, Valdo Alves, do diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Ezequiel Neiva, dos deputados estaduais Maurão de Carvalho (MDB) e Rosangela Donadon (MDB) do prefeito Airton Gomes (PP), vereadores e demais autoridades, Luizinho descerrou a faixa inaugural da construção da quadra poliestiva coberta na escola Floria Peixoto.

O deputado enfatizou que “O espaço coberto terá mais condições de receber os menores na hora das práticas esportivas criadas pelos educadores, iniciativas como esta motiva os profissionais de educação a proporcionarem aos jovens horas de lazer e descontração tanto nas aulas quanto nos eventos culturais.” Disse Luizinho.

Na solenidade, o deputado Luizinho Goebel destacou a importância da construção da quadra poliesportiva para a melhoria da qualidade do esporte em Rondônia, uma vez que foi planejada a construção para os alunos e professores. “As boas instalações físicas da quadra coberta na escola, assim como a qualificação, valorização dos servidores e professores são fundamentais para a melhoria da qualidade do ensino, que certamente refletirão no desenvolvimento do Estado e do País”, frisou Goebel.

O deputado Luizinho afirmou que Rondônia tem investido não apenas em escolas, mas também na capacitação dos professores e aperfeiçoamento da gestão escolar. Com isso, a educação no Estado melhorou nos últimos anos, tanto que a nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de seus estudantes das séries iniciais subiu. Os rondonienses detêm as melhores notas entre os Estados do Norte.

A indicação da obra é do deputado Luizinho, que destacou os investimentos do Governo para o Cone Sul. “Temos também os instrumentos para a fanfarra que serão entregues ainda no primeiro semestre, aqui na Floriano Peixoto, que é a escola pioneira do município e possui uma nota 7,1 no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), com um desempenho acima da média nacional”, que atende 370 estudantes do ensino fundamental I, do 1º ao 5º ano, completou, Goebel.

A nova quadra custou quase R$ 800 mil, com recursos do FNDE, e oferece vestiários, banheiros, acessibilidade e segue um padrão já adotado pelo Governo nessas construções.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria/ Wilmer G. Borges.