PM apreende pistola, munições e quase 20 Kg de maconha em Vilhena; três pessoas foram detidas

As prisões e apreensões foram realizadas por uma guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento pela Rua 37, no Bairro Jardim Eldorado, no início da tarde desta quinta-feira, 08.

Segundo o registro da ocorrência, os militares avistaram dois indivíduos descendo de uma caminhonete modelo L-200 , sendo que um dos destes, que já é conhecido pela prática de vários crimes na cidade, estava em posse de uma bolsa de cor verde e ao perceber que iria ser abordado, demonstrou certo nervosismo.

Com a aproximação dos militares, o suspeito, de 29 anos, arremessou a referida bolsa para o interior do quintal, que após a revista pessoal aos agentes, que portavam o valor de R$1.010,00 em espécie, foi recolhida e constatado que dentro da mesma estava uma arma de fogo do tipo pistola cal.40 municiada com 10 munições intactas, um carregador de pistola 9mm e um carregador de pistola 24/7.

Quando questionado sobre o motivo de portar a arma e a grande quantidade de munições, o jovem afirmou que era para sua proteção pois está sendo ameaçado.

Na residência onde o suspeito reside com a esposa, de 23 anos e o filho ainda bebê, foi localizado no quarto, debaixo da cama, aproximadamente 19,760 Kg de maconha, uma balança de precisão e uma substância de cor branca aparentando ser Bórico.

Em uma gaveta da cômoda, os policiais encontraram mais sete munições cal.40, que a esposa do suspeito assumiu ser de sua propriedade assim como todo o entorpecente localizado.

Segundo a agente, pela manhã ele teria se deslocado até um posto de saúde localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e comprado o entorpecente de um homem desconhecido pelo valor de R$300,00, relatos que foram confirmados por imagens de câmeras de segurança. Ainda segundo a jovem, a droga era para ser comercializada na cidade.

Diante dos fatos, os dois jovens e a mulher receberam voz de prisão, sendo conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência.

O filho do casal foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia