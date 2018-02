Prefeitura compra 185 aparelhos de ar-condicionado para equipar unidades de saúde de Vilhena

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretária Municipal de Saúde (Semus), realizou um novo investimento para melhorar o atendimento no setor de saúde. Foram adquiridos 185 aparelhos de ar-condicionado.

Nesta terça-feira, 6, a prefeita Rosani Donadon recebeu no almoxarifado os aparelhos de ar-condicionado e informou que eles serão instalados em breve na instalados em breve no Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), nas Unidades Básicas de Saúde e no Centro Especializado em Reabilitação (CER).

A prefeita Rosani Donadon informou que foram investidos R$ 326 mil na compra dos equipamentos que permitirão uma significativa melhora na estrutura de saúde do município e no atendimento da população.

“Estamos muito felizes em comprar esses aparelhos de ar-condicionado para oferecer conforto e qualidade de vida para os usuários da rede municipal de saúde. Há anos que o município não investia em equipamentos. Fizemos o compromisso de melhorar a saúde e estamos trabalhando empenhados para isso tenho certeza que Vilhena voltará a ser referência no atendimento de saúde em Rondônia”, finalizou a prefeita.

