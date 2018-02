Vera da Farmácia conta sobre suas realizações durante o primeiro ano de mandato

Na tarde da última quarta-feira, 07, visitou a redação do Extra de Rondônia a vereadora Vera Lúcia Borba Jesuino, mais conhecida como “Vera da Farmácia” (PMDB) acompanhada da colega de parlamento professora Valdete (PPS), onde relatou sobre suas realizações durante seu primeiro ano de casa e os projetos que serão apresentados para 2018.

Segundo a vereadora este é o seu primeiro ano de mandato, porém no ano passado assumiu nos dois últimos meses o cargo devido o afastamento de outros colegas. Mesmo com pouco tempo, Vera já trouxe muitos recursos ao município.

Vera conta que “na noite de terça-feira ,06, durante a primeira sessão ordinária de 2018, foi aprovado seu projeto intitulado ‘Empresa Amiga do Esporte e do Lazer’, onde as empresas fecharão parcerias para realização de vários eventos esportivos, aquisição de equipamentos para os atletas e apoio as viagens. Funcionará como uma via de mão dupla, pois ao incentivarem e apoiarem o esporte receberão a divulgação da ação, o que tem muito a contribuir com os empresários”.

Outra questão pontuada pela edil foi a apresentação de sua indicação, onde pede que o município doe kits escolares para as famílias de baixa renda.

Vera também destaca que sua relação com a prefeita, Rosani Donadon é muito boa, pois segundo a Pmdebista a gestora busca sempre apoiar o trabalho desenvolvido pela casa, atendendo aos pedidos, projetos e indicações.

A vereadora ressalta que “recebemos o convite da Rosani para ir até Brasília angariar recursos para Vilhena. É importante salientar que da última vez que fomos eu consegui uma emenda de R$ 850 mil com o senador Valdir Raupp para a construção de um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) para Vilhena. Há também um pedido de verba para iluminação da Melvin Jones, inclusive estou indo cobrar”.

Outro projeto destacado pela edil é o “Janeiro Branco”, onde foi realizado palestras e campanhas para conscientização da população em relação depressão e suicídio.

Em relação aos recursos conquistados pela vereadora, há a aquisição de um Fiat Argo 0 km para o almoxarifado da prefeitura municipal, onde estará auxiliando os servidores na realização de seu trabalho.

A vereadora finalizou contando que para 2018 há outros projetos que serão apresentados no decorrer do ano durante as sessões.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia