Adolescente que praticou furto um dia após sair da casa do menor infrator é apreendido novamente

O menor, de 15 anos, foi recolhido à casa do menor infrator de Vilhena no início da tarde desta sexta-feira, 09, pela Polícia Civil, durante um cumprimento de um mandado de apreensão.

O adolescente, que foi capturado após furtar a gaveta do caixa de uma empresa localizada na Avenida José do Patrocínio no último dia 30, um dia depois ser liberado da casa do menor infrator, e pedido para que um pedreiro cortasse a mesma com uma serra elétrica para que pudesse se apossar do dinheiro, foi liberado mediante termo circunstanciado.

Porém, no último dia 05, o menor foi conduzido novamente até a delegacia por envolvimento em outro caso de furto, juntamente com mais dois agentes e teve seu pedido de apreensão solicitado e cumprido hoje, 10 dias após sua liberação.

Vale ressaltar, que a empresa onde o menor praticou o furto da caixa registradora, já havia sido alvo do mesmo anteriormente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia