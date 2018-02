Adquira seu abadá para a 2ª edição do “PJ Folia”

No dia, 12 de fevereiro, a partir das 19h30 acontece a 2ª edição do “PJ Folia” no Clube Império, localizado na Avenida Paraná em Vilhena.

O evento é uma iniciativa da Pastoral da Juventude em parceria com a Paróquia Nossa Senhora das Graças, e tem o intuito de fazer com que os jovens possam passar o Carnaval mais consciente e com Cristo.

Serão realizadas brincadeiras e várias dinâmicas, além de contar com os DJ’s Edimar Secco e Kalil , a banda Ministério Pjovem e o cantor sertanejo Renato Maciel. Será cobrado o valor de R$ 10,00 a entrada e R$ 20,00 o abadá.

Durante o evento não haverá venda de bebidas alcoólicas, apenas salgados, refrigerante, sucos e picolés. A ideia é mostrar ao jovem que é possível se divertir sem o consumo de álcool.

Para mais informações sobre o evento ou compra de abadás entrar em contato através do telefone (69) 9 9921-8232.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa/ Divulgação