Aulas da escola Ensina-me a Viver serão adiadas para o dia 20

A Escola Ensina-me a Viver enviou uma nota para a redação do Extra de Rondônia onde informa que as aulas da instituição serão adiadas para o dia, 20 de fevereiro, devido as obras de reforma do local não terem sido concluídas.

Confira a nota na íntegra:

A EMEF Ensina – me a Viver, vem por meio deste informar que devido às obras de reforma da escola, o retorno das aulas será adiado para o dia 20 de Fevereiro, para melhor atender os nossos alunos em qualidade física.

Pedimos desculpas pelo transtorno, mas contamos com a compreensão e colaboração dos pais, estamos sempre trabalhando para melhor servir nossos alunos. Informamos também que o ano letivo não será prejudicado, pois prezamos pela qualidade educacional dos nossos alunos.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Foto: Extra de Rondônia