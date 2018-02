Barcelona realiza último treino antes da estreia contra o Rondoniense

O Barcelona Futebol Clube realizou na manhã desta sexta-feira,09, o seu último treino antes do jogo contra a equipe do Rondoniense para a partida neste sábado, 10, valido pelo Campeonato Rondoniense 2018.

A equipe, comandada pelo técnico Alex Oliveira, realizou um treinamento tático e técnico, aprimorando alguns detalhes da equipe para o jogo da estreia.

Sem uma escalação definida para o duelo, o técnico afirmou que o time está focado para jogo e espera fazer uma boa estreia em casa.

“Os jogadores se empenharam bastante nos treinos desta semana para jogo de amanhã, e se Deus quiser, conquistar a vitória”, pontuou Alex.

As duas equipes abrem a primeira rodada do estadual 2018, com jogo sendo realizado às 17h00, no estádio, Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”.

Texto: Extra de Rondônia/Pitter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia