Caminhões colidem em cruzamento sinalizado em Colorado

Acidente envolvendo um Caminhão Volvo boiadeiro com placas de Colorado e uma carreta bi trem Volvo FH 440 com placas de Ji-Paraná, aconteceu no começo da tarde desta sexta-feira, 9, no Centro de Colorado do Oeste.

De acordo com informações, o caminhão trafegava pela Rua Mato Grosso, quando chegou no cruzamento com a Avenida Paulo de Assis Ribeiro, o motorista não teria respeitado a placa de “PARE”, com isso, acabou se chocando contra a carreta que seguia pela avenida com destino a cidade de Cerejeiras.

No choque, houve apenas danos materiais. A Polícia Militar foi chamada para registrar a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia