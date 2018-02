Deputada Rosangela conquista construção de escola estadual no Bairro Moisés de Freitas

Na manhã desta sexta-feira, 09 de fevereiro, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (MDB) esteve visitando o local onde será construída uma escola estadual para atender os alunos dos Bairros Moisés de Freitas, Residencial União, Cidade Verde e os demais da região.

O pedido para a construção desta escola foi feito pela vereadora Vera da Farmácia (MDB). Conhecendo a realidade dos bairros, a vereadora procurou a deputada e informou sobre a urgente necessidade em se construir uma escola estadual, para ofertar o ensino médio aos jovens e adultos.

Na capital, a deputada apresentou essa necessidade ao Governador Confúcio Moura (MDB) e também ao secretário de Estado da educação, Valdo Alves, conseguindo então respostas positivas. Em Vilhena, a parlamentar se reuniu com a prefeita Rosani Donadon (MDB) que garantiu a doação de um terreno.

O terreno fica localizado ao lado da nova escola, que está sendo construída pelo município. Sendo assim, o Bairro Moisés de Freitas contará com uma escola municipal que atenderá os alunos desde a alfabetização até o 5º ano. E a escola estadual a partir do 6º ano até o encerramento do ensino médio.

“A construção dessa escola ofertará conforto e segurança aos alunos e pais de alunos. Vilhena está cada vez maior, vem se expandindo e necessita com urgência de uma rede estadual de ensino. Sendo assim, os alunos não precisarão mais se deslocar para as escolas mais distantes”, frisou a parlamentar.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria