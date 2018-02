Emater realiza reunião para definir a programação do “4º Dia de Negócios”

Na manhã da última quinta-feira, 08, a Emater realizou na Câmara Municipal de Colorado uma reunião com empresários e agentes financeiros para definir a programação do “4º Dia de Negócios”.

O evento está previsto para ocorrer nos dias 23 e 24 de março no parque de exposições de Colorado e contará com a parceria de comerciantes, empresários, indústrias e bancos de todo o Cone Sul.

O “Dia de Negócios” surgiu em 2015 idealizado pelo zootecnista da Emater Enio R. Milani. O projeto tem como objetivo fortalecer a “32ª Exposição Agropecuária de Colorado do Oeste (EXPOCOL)”.

Estima-se que para esta edição estarão presentes aproximadamente 20 empresas que montarão seus estandes para atender o público, mostrando assim, o que há de melhor na tecnologia de tratores, veículos, caminhões, implementos e insumos agrícolas.

Outro fator muito importante para o sucesso do evento é a forte parceria estabelecida com os agentes financeiros, entre eles, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Cooperativas de crédito SICOOB, SICREDI e CREDISIS, que também se farão presentes no local para atender seus clientes.

Assim como na última edição realizada em 2017, no 2° dia do evento será realizado o Leilão de Reprodutores Nelore JLB e convidados.

A Emater disponibilizará para as empresas e agentes financeiros um calendário de reuniões nos sete municípios para que seja feita ampla divulgação com a participação de todos os envolvidos na realização do evento.

Texto: Extra de Rondônia com informações da assessoria

Fotos: Extra de Rondônia