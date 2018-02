Força Tática apreende revólver durante busca de veículo envolvido em caso de tráfico de drogas

A apreensão se deu na tarde de quinta-feira, 08, por uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar de Vilhena, que realizava diligências em busca da localização de uma caminhonete L-200, que no período da manhã, tinha sido envolvida em outra ocorrência policia relacionada a tráfico de drogas.

Durante o patrulhamento, já no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Paraná, no Parque São Paulo, os militares avistaram a referida caminhonete e procederam em abordagem.

Ao explicarem ao condutor o motivo da ação, este informou aos policiais que realmente havia dado carona para os infratores presos, apenas porque ambos prestavam serviços para ele em um sítio, arrancando tocos de um pasto.

Assustado, o sitiante afirmou que não tinham envolvimento no caso e nem tinha conhecimento do que um dos jovens transportava, afirmando apenas, que possuía um revolver calibre 32 em sua residência, convidando os militares para irem até o local realizar a confirmação.

Na casa do homem em questão, a guarnição realmente encontrou a referida arma que possui registro no nome do sitiante, porém, este estava vencido desde 2012.

Mesmo sendo descartada a participação do homem no caso de tráfico citado acima, este recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde pagou fiança e foi liberado. A arma ficou apreendida.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia