Jovem é preso pela PC e confessa vários roubos cometidos em Vilhena

O jovem Edilson Felipe de Oliveira Lima, preso na quinta-feira, 08, pelo núcleo de investigação da Polícia Civil (PC) de Vilhena, confessou vários crimes cometidos por ele na cidade.

O jovem que agia sempre armado com uma faca, abordando transeuntes, de quem levava os aparelhos celulares e invadindo estabelecimento comercial, foi reconhecido por várias vítimas e entre os crimes confessados, assumiu o assalto ao estúdio Etoilet Ballet.

Edilson usava uma saveiro branca, de propriedade de seu patrão, que foi apreendida durante uma outra operação da PC realizada na quarta-feira, 07, juntamente com a recuperação de várias betoneiras furtadas, teve sua imagem divulgada com a finalidade de que se houver alguma outra vítima do mesmo, esta possa reconhecê-lo e realizar a denúncia do crime.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação