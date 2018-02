Motorista sofre mal súbito e bate em carro estacionado no Jardim Eldorado

Acidente envolvendo dois veículos aconteceu no final da tarde desta sexta-feira, 9, na Avenida Benno Luiz Graebin, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informações, o motorista de uma caminhonete Chevrolet D-20 teria sofrido um mal súbito, com isso, acabou invadindo a contra mão e batendo num Chevrolet Prisma que estava estacionado.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) esteve no local e realizou o teste do bafômetro no condutor da picape, onde o resultado deu negativo para alcoolemia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia