Professora Valdete fala sobre suas realizações e projetos para 2018

Na tarde da última quarta-feira, 07, visitou a redação do Extra de Rondônia a vereadora professora Valdete (PPS) acompanhada da colega de parlamento Vera da Farmácia (PMDB), onde contou sobre o primeiro ano de mandato e os projetos apresentados na Casa de Lei.

De acordo com a vereadora este é o seu segundo mandato, pois havia ficado de suplente do vereador Junior Donadon, mas como o edil renunciou, Valdete ocupou o cargo no ano de 2017.

Valdete ressalta que “neste primeiro semestre fizemos o que estava em nosso alcance, fechando o ano muito satisfeita e feliz com o trabalho desenvolvido”.

“Para 2018, já estamos com bastante projetos, na terça-feira, 06, já tivemos nossa primeira sessão ordinária, onde foi apresentado muitas propostas e indicações. Gostaria até de destacar uma das indicações que apresentei e que foi acatada, onde peço para que a secretaria de ação social divulgue o programa ID Jovem, elaborado pelo governo federal que busca atender jovens de 15 a 29 anos com uma carteirinha para viagens, clubes e eventos esportivos. Sendo realizado o cadastro somente para os jovens que ganham até dois salários mínimos” explicou Valdete.

Outro projeto apresentado pela edil é o de cobrança de critérios a imprensa no momento de divulgar noticias vinculadas ao suicídio, não expondo a pessoa e a família, o que servirá como um tipo de recomendação respeitando as dicas da cartilha de saúde para divulgação das matérias.

Valdete destaca que esta trabalhando em um projeto que em breve será apresentado a Câmara, sendo intitulado de “Bolsa Escolar” que consiste na distribuição de materiais escolares para famílias carentes. Segundo a professora funcionará da seguinte forma, “cada empresário e autoridade, adotará uma lista para ajudar na compra de materiais escolares para as crianças carentes. Este projeto foi realizado em Maringá, onde pude acompanhar de perto e vi o benefício que trouxe a comunidade, cabe destacar que foi um colega de partido que teve a ideia de elaboração”.

Sobre sua relação com a prefeita, a vereadora afirma que “graças a Deus o ano passado foi muito bom, a Rosani tem feito o possível para atender aos nossos pedidos, mesmo em questões que não dão para ser realizadas de imediato, ela sempre dá um jeito de ajudar a sanar as demandas apresentadas”.

“Prova dessa excelente relação é o convite da prefeita a toda a Casa de Leis para realizar uma viagem até Brasília, onde iremos pedir emendas e verbas para aplicação no município” pontuou Valdete.

A vereadora finalizou dizendo que um dos objetivos para este ano é adquirir verba para implantar o projeto para compra de celulares com retroprojetor, o que facilitará a vida dos educadores.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia