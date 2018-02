Real Ariquemes não consegue vagas em voo e jogo contra o VEC é remarcado

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) cancelou e remarcou a partida entre o Real Ariquemes e o Vilhena Esporte Clube (VEC) válido pela primeira rodada do Campeonato Rondoniense 2018.

De acordo com o presidente do VEC, Jose Dalanhol conhecido como “Gaúcho do Milho”, foi informado que Real Ariquemes não conseguiu vagas em voo para retornar a tempo de entrar em campo contra o VEC no próximo domingo, 11, as 17 horas no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

O Real Ariquemes foi para Araguaína no Estado de Tocantins jogar contra o Sparta, partida válida pela Copa verde. Com isso, o jogo foi remarcado pela federação para a próxima quarta-feira, 14, as 19 horas (horário de Rondônia).

